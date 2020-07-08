大陸長江沿岸各省洪水災情嚴重，中游的湖北省許多城鎮連日暴雨後洪水漫堤，黃岡市英山縣溫泉鎮坡兒堖村黨支部書記劉水存在巡查河堤時被洪水沖走，經村民報案後遍尋不著，隔了17天才在10公里外的另一個村子找到遺體。

據《澎湃新聞》報導，坡兒堖村黨支部書記劉水存是在6月21日巡查河堤時被洪水沖走，當地隨即展開搜救但3天內遍尋各地毫無所獲。在擴大搜索範圍後，直到劉水存被洪水沖走的的第17天，才在10公里外的羅田縣匡河鄉上河坪村發現一不知名遺體，當時判斷就是劉水存的遺體，同時將其送到屍檢單位進行驗屍。

報導說，溫泉鎮坡兒堖村支部書記劉水存今年58歲，在巡查河堤時不慎跌入村前一條河道被洪水沖走。當地媒體指出，該村地勢較低，上游來水彙集，河水沖進村中，河道、公路、田地連為一體，一片汪洋。劉水存是2008年10月至2014年10月任坡兒堖村委會主任、副主任，2018年11月至今任村黨支部書記、村委會主任。

(中時電子報)