新冠肺炎疫情在全球肆虐，各國目前都尚未研發出疫苗，部分國家甚至期待能透過「群體免疫」的方式來對抗病毒，然而，疫情爆發至今已超過半年，《刺胳針》最新研究的數據卻讓看過的醫師直言，「群體免疫之路依然遙遠」。

兒科急診重症醫師吳昌騰在臉書上透露，7/6《刺胳針》發表的一項西班牙新冠病毒血清學調查研究報告顯示，部分國家當初希望能「群體免疫」，但這項目標至今仍未達到。

研究人員在4/27-5/11期間進行問卷調查並分析新冠病毒抗體的血清學，研究發現在西班牙全國範圍內，有大約5%的人具有新冠病毒抗體，馬德里等疫情嚴重的地方則大約有10%的人具有抗體，但這些數據都遠低於群體免疫所需的55%或82%。

研究還指出，在抗體陽性的人群中，有大約1/3未曾出現過症狀（21.9%～35.8%）；研究人員估算了一下，在西班牙大概會有37.6萬-104.2萬名無症狀感染者，另外，曾經出現過新冠肺炎類似症狀的人中，有16.9%測得抗體陽性；在自我報告14天前核酸檢測陽性的人群中，有88.6%-90.1%測得抗體陽性。

因此，吳昌騰直言，目前若要實現群體免疫，只能靠有效的疫苗來做到，像麻疹、天花等疾病的群體免疫就是疫苗做到的，那些沒有建立群體免疫的傳染病，每年都得來這麼一次，比如：流感。

(中時電子報)