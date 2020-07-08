台灣櫻花（9911）8日公布6月合併營收5.02億元，年增3.85％；上半年合併營收29.89億元，年增6.33％。台灣櫻花表示，下半年將全力衝刺淨水器與家居事業，擴展新產品與新市場利基。

台灣櫻花過去5年專注在「經營體質改善」、「整體廚房事業的投資與拓展」、「雙品牌策略與產品價量轉移」及「生產效益的提升」四大策略，反應在市佔率及經營績效上均有不錯的表現。

台灣櫻花表示，未來將從兩方面進行轉型工程，一是積極發展新事業及新市場。其中，「Sakura Water淨水專櫃」全台將開設逾200家，搶攻每年百億的水商機；而「櫻花家居」事業全台首家旗店已進駐台中公益路商圈，預計8月開幕，搶攻每年千億的整體裝修市場商機。二是櫻花未來將從製造業轉型為製造服務商，以服務及零售的思維帶動整體產業的提升。

法人表示，回顧過去5年，台灣櫻花銷售及獲利每年均創新高，主要來自於策略的聚焦與執行，觀察櫻花未來策略已開始進行新市場及新事業的布局，預期2020年營收與獲利仍有向上再創新高機會。以長期而言，近兩年的投資布局一旦成功，未來櫻花將有大幅成長空間與利基。

(工商 )