里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，創意（3443）在5G、人工智慧（AI）、先進封裝領域中是價值明顯被低估的贏家，其多組客戶將在第四季至2022年投入量產，意味創意過去幾年來在研發與矽智財（IP）的投資，馬上就要開花結果，升評「買進」、並把推測合理股價拉高到400元。

里昂證券更點出，創意在台積電先進封裝IP具備利基地位，而且創意為非華為設備製造商客戶，設計網路特殊應用晶片（ASIC），是極具成長潛力的業務，這些利多都是投資人所輕忽的關鍵點。

相對其他IC設計或IP業者今年以來股價大漲一段、獲得重新評價，儘管創意擁有最大量合法IP、龐大客戶群、強大設計團隊，同時地緣政治風險也最低，雖然股價近期有所表現，在族群中還是相對落後，外資看好進一步上漲。

研究機構並估算，創意2020年每股純益成長為5.38元後，2021～2022年成長幅度相當驚人，年增率分別達73.1與69.3％，每股純益上看9.31與15.76元。

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