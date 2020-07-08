摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，瑞昱（2379）抓住真無線藍牙耳機（TWS）、Wi-Fi商機，加上2022年享有車用乙太網路打入特斯拉（Tesla）供應鏈新動能，最新開啟瑞昱（2379）基本面研究，推測合理股價380元，居市場最高。

楊維倫指出瑞昱五大利多，必成名符其實的「帝王蟹」（瑞昱商標為螃蟹）：一、瑞昱在大陸產業在地化趨勢中地位不斷上升。二、真無線藍牙耳機銷售將在2021年顯著上升。三、Wi-Fi、TWS、交換器規格提升。四、受惠打入特斯拉供應鏈貢獻，車用乙太網路商機2022年爆發。五、PC業務提供穩定現金流。

小摩提出，因部分領導同業在過去四年中，對部分領域的專注度降低，瑞昱在Wi-Fi、乙太網路、交換器奪下不少市場分額，瑞昱憑藉較有吸引力的成本價值、多樣化新產品，以及加強營運能力，有助抵禦來自同業競爭。

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