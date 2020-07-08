黃偉晉、邱鋒澤、陳零九主持八大綜合台《娛樂百分百》招牌單元「凹嗚狼人殺」，帶動全民瘋玩遊戲浪潮，多位明星為此成為「狼人殺偶像」。製作單位大陣仗邀請10位狼人殺偶像火熱尬舞，只見女藝人們組成「地方婦女團」，以短裙性感出戰，熱舞過程數次險露腿根，令人差點噴鼻血。另一邊「五堅情」取名「放射天團」應戰，舞蹈俐落且力道十足。

來賓小賴、婁峻碩、凱希、紀卜心、荳荳、張語噥、采子與主持人分成男女2隊熱舞開戰。黃偉晉表示：「平常大家叫我們『狼人殺偶像』就只是看我們鬥智、講一些垃圾話，透過『凹嗚大對抗』我們也希望讓觀眾看看我們的才藝在哪裡！」

地方婦女團設計的性感舞蹈讓對手五堅情難以招架，凱希SOLO橋段，令婁峻碩大喊凍未條：「她那個舞完全嚇到我。」小賴更直言：「凱希與大家的組合就像是女孩們跟一個真的地方媽媽，很會抓鏡頭、很性感。」讓一旁凱希聽了哭笑不得爆氣回應：「我就是出道15年了啦！」為了這特別企劃，紀卜心獻出螢幕首跳，對著鏡頭撩裙擺頭，大家看得臉紅心跳。

(中時 )