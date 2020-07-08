暑假期間為青少年接觸毒品的高峰期，為讓孩子更有假期目標，紙風車劇團推出創意短片徵件比賽，讓孩子拍影片拿獎金之餘，也呼應教育部推行的偏鄉藝術美感育苗計畫，鼓勵孩子能從鏡頭認識家鄉。

李永豐表示，暑假期間家長和孩子更要注意反毒，紙風車劇團在疫情期間開設線上劇場，推出多支影片，總觀賞近20萬人次，此回也將在暑假持續以「368我的家」創意短片徵件計畫，鼓勵孩子拍攝一分鐘影片，敘說自己家鄉的故事，若入選進線上劇場播出，不只能拿3千元獎金，還可以參加影片年度大賽。

李永豐表示，5G時代來臨，讓孩子多嘗試影音、創意內容產製，對孩子未來非常有幫助。紙風車劇團團長任建誠則說，原先線上劇場是為支持疫情期間苦無收入的劇場人，但隨疫情趨緩，開放孩子一起參與，讓他們用創意呈現生活，也許會和過往投稿影片碰撞出不一樣的火花，「像是暑假在家沒事做，或是去上課輔，都是很有趣的題材。」

教育部長潘文忠表示，368影片徵件比賽能讓孩子認識自己的家鄉，突破數位學習與練習，展現自己捕捉到的內容，具有多重教育意涵。教育部未來會持續與紙風車合作，讓各鄉鎮孩子有機會了解自己的家鄉，透過數位影音比賽，會有更大的刺激力量，也讓孩子更熟悉5G時代來臨要怎麼應對。

(中時 )