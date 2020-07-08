源古本舖化身和平戲院邀請民眾參與找回憶。(呂筱蟬攝)

大溪早年除有詩社、跑馬場，甚至曾同時有4家戲院存在，老一輩的大溪人，對這些藝文娛樂活動相當懷念，由百年老厝修復的源古本舖，從這段大溪人記憶出發，將古厝變身成為「和平戲院」，為期1個月的夏日影音展，要讓民眾找回舊時記憶。

策展人古正君說，希望大家別受疫情影響而疏離，策辦這次活動希望找回以前的人情味，希望大家回顧大溪風光歷史，也見證大溪人生活中文藝娛樂豐富面貌。和平戲院設計有影青春影像館及青春唱盤音樂館，系列活動有露天電影趴、黑膠迷收藏展、黑膠聆聽分享會外，還有動態演出、影像裝置、工作坊等。

館內另有邱垂龍的影像裝置「時光牆—不老的身影」，這是他和古正君在2013至2017年間，展開大溪「不老職人」人物探訪、故事紀錄與肖像拍攝，其中多位老職人已離世，更顯此影片的重要性。

這次活動開館時間為每周五、六、日下午1點至5點，每整點開放25人免費參觀，其餘系列活動需預約報名，詳情可上源古本舖臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )