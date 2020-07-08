紙風車反毒戲劇《拯救浮士德》描述在校園飽受壞學生「四大天王」霸凌的學生浮士德，在情緒無助孤單之際，碰上魔鬼手拿毒品誘惑，從中展開一段自我掙扎的歷程。（姚志平攝）

歷經工作室火劫及疫情，紙風車劇團一掃上半年陰霾，回歸舞台。紙風車劇團創辦人李永豐今(8)日與教育部長潘文忠召開記者會表示，將努力把燒毀的道具一件件做回來，9月在教育部支持下持續推動青少年反毒戲劇工程，在未來2年半內，完成跑遍全台國中的目標。

李永豐表示，毒品蔓延世界各個角落，比起疫情，毒品造成的死亡人數更多，暑假到來，呼籲青少年別受毒品引誘更是重要，「有研究數據顯示，人受毒品引誘年紀好發於國中，什麼咖啡、糖果等新興毒品真的太多了，一些無所事事的小孩、挫折感很重的小孩，很容易不小心就開始吸毒。」

李永豐表示，戲劇是預防性的活動，最重要的也不是演了幾場、到哪裡演出，而是要不斷呼籲反毒觀念。反毒戲劇工程是紙風車為孩子服務的最重要計畫之一，雖然疫情加上火災讓他們傾家蕩產，但「我們還年輕，負債是小事，若孩子吸毒可能一輩子就完了。」

紙風車推動青少年反毒戲劇工程至今，回收學生問卷滿意度達99％。潘文忠說，戲劇節目裡大概很少有作品可以滿意度這麼高，尤其青少年算是較挑剔的孩子，更為艱難。希望孩子能明白碰上毒品，就像把靈魂交給魔鬼一樣，再也回不來了。他也為歷經火劫的紙風車打氣，感謝紙風車沒被火災與疫情打敗，努力以戲劇告訴青少年毒品絕對碰不得。

而在記者會中，紙風車也呈現反毒戲劇《拯救浮士德》片段。《拯救浮士德》描述在校園飽受壞學生「四大天王」霸凌的學生浮士德，在情緒無助孤單之際，碰上魔鬼手拿毒品誘惑，從中展開一段自我掙扎的歷程。潘文忠表示，《拯救浮士德》體現校園隱藏的危機，期待紙風車利用戲劇將反毒列車開進校園，讓魔鬼遠離校園。

紙風車劇團自101年開始推動青少年反毒戲劇工程，教育部則擔任指導單位，與紙風車共同合作，希望幫助劇團跑遍全台共959所國中演出，至今已到達680所國中，完成71％進度，期盼將在未來2年半內完成全台演出計畫。

紙風車劇團團長任建誠表示，日前工作室火災將反毒戲劇的布景及大型魔鬼道具燒個精光，劇團會努力趕工，在9月後回歸校園。

(中時 )