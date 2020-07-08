1名持有身心障礙手冊的老男，因疑心病過重，竟認為比自己較小的嬌妻，在外偷吃其他男人，氣極敗壞下拿起棍棒將她活活打死，事後嬌妻家屬接獲通知時，表示根本不知曉妹妹早已結婚，驚訝又悲傷妹妹的死訊。

據了解，此名持有身心障礙手冊的老男，迎娶了1位比自己小很多的妻子，因近期肺炎疫情嚴峻，他不幸的被公司安排了數月的無薪假，家中所有收入來源，都依靠嬌妻在自助餐廳做洗碗工的微薄薪水維持，可能是待在家裡太久，老男竟然懷疑嬌妻怎麼一天比一天還要晚回家，進而認為嬌妻在外偷吃其他男人，毫無再三確認詢問後，老男在某天等候嬌妻下班回來後，立即拿起棍棒朝嬌妻的頭部敲上數十次，還連嬌妻的肚子狂打，造成胃出血等嚴重傷害。

嬌妻緊急送醫搶救後仍宣告不治，事後醫院通知嬌妻家屬前來認領，然而她的親姊接到電話時震驚不已，因為自己工作忙碌較少見面，接獲自己妹妹的死訊，相當的錯愕也十分痛苦難過。

(中時電子報)