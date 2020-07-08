原PO直接罵出髒話說「是娃娃......哪個王八蛋亂丟這種娃娃在地上......嚇死我了！」(摘自爆怨公社)

一位民眾開車經過行人到時發現上面躺著一隻動物，全身縮成一團疑似遭到虐待，貼在地面上一動也不動。當原PO決定鼓起勇氣前去查看時，不但和它的雙眼相對，更發現恐怖真相，嚇得原PO當場飆出髒話……。

原PO在臉書《爆怨公社》上表示，「剛剛在人行道看到一隻狗還是貓，一動也不動躺在人行道，回頭用車燈照，按喇叭，一樣不動」。當原PO走上前近看，才看得出是一隻狗，正用著水汪汪的大眼望向他，不過當原PO視線往下飄，竟看到一個「標籤」！才發現竟然是隻娃娃。

原PO直接罵出髒話說「是娃娃......哪個王八蛋亂丟這種娃娃在地上......嚇死我了！」隨著貼文曝光，這超逼真的狗娃娃吸引1.5萬人按讚表示「真的太逼真」、「這個太鬧事了」、「跟真的狗沒兩樣耶！真逼真」、「嚇到，太逼真了」。

原來，這是一個狗抱枕，許多人一眼就看出和跟家裡的一模一樣，不知道的人還真的很擔心「要死了，嚇到睡不著，以為汪汪脖子扭傷」。見到這麼逼真抱枕，更有網友開揪「決定團購了！」

原來，這是一個狗抱枕，不知道的人看到如此逼真的樣子還真的很擔心。（摘自爆怨公社）

(中時電子報)