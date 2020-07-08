明(9)日受西南風影響，清晨至上午迎風面的中南部地區及北部沿海地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後在各地山區及大臺北、宜花地區有局部短暫雷陣雨，外出記得要攜帶雨具備用。

天氣風險公司氣象預報員賴忠瑋表示，明天各地氣溫依舊偏高，高溫普遍在33至36度，今明兩天受太平洋高壓邊緣、沈降氣流和西南風影響，天氣會較為悶熱，加上北邊鋒面雲系稍微南移，山區午後雷陣雨會較為明顯，南部地區清晨有短暫雨發生，一直到周五(10)太平洋高壓西伸過來，天氣又會趨於穩定。

氣象局預報顯示，受太平洋高壓及西南風沉降影響，針對明日白天花蓮縣縱谷、臺東縣、新北市、南投縣近山區或河谷將亮起橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺北市則為黃色高溫燈號，紫外線指數偏高，外出應留意防曬並多補充水份。

另外今(8)日氣象局統計全台有17處高溫超過36度，其中最高溫37.6度出現在台東縣大武鄉，供民眾參考。

(中時 )