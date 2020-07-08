黃金博物館揪民眾一起來金瓜石創作。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

新北市立黃金博物館以地方陪伴、共創參與為初衷，首次策畫2020礦山藝術季，以藝術作為媒介引領人們發現礦山的美好，博物館邀請社區夥伴共同參與拍攝宣傳影片、徵件文宣，拍攝期間居民們絲毫不畏懼鏡頭，極盡全力的搞笑參與演出，讓藝術季籌備過程成為礦山生活共同的話題與回憶。礦山藝術季徵件即日起至30日止，廣邀關心礦山生活的藝術夥伴踴躍投件，一起訴說礦山的故事。

館長王錦華表示，黃金博物館以礦山豐富的歷史人文資源，提出藝術陪伴生活的實踐計畫。2020年是礦山生活故事轉譯的第一年，期待在藝術行動的經驗累積下逐年推動金瓜石、水湳洞、九份生活文化及地景歷史的再現，讓水金九地區的文化景觀能夠讓更多民眾體驗參與。2020礦山藝術季，結合金瓜石礦山自然知識與當地豐富的人文美學，營造礦山藝術地景。

為了讓進駐的藝術家創作順利，礦山藝術季還將各地藝術季的青年策展人集結至金瓜石礦山，仔細傾聽並尋求當地居民的共同記憶，青年策展人將這些發掘的故事，轉化成適合創作的議題，在獲得居民的共識下，提出適合未來作品設置的參考，希望吸引更多藝術新秀來投件。

博物館期待藝術季開啟一種與地方合作的新模式，讓山城用藝術與社會對話。2020礦山藝術季即日起啟動徵件計畫，歡迎各地藝術創作者持續關注黃金博物館官網及FB粉絲頁訊息，一起創造這份關於我們的共同記憶，將之獻給這座山，也獻給當下生活的我們。

(中時 )