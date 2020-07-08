許多人的父母，都有一整排自己的書櫃，放滿珍愛的藏書。一名女網友就表示，老爸從自己小時候開始就很愛買書，塞滿了整個書櫃，看似超亂，老爸卻表示這叫「亂中有序」，還嚴禁她亂翻，如今她長大後回去整理，一翻開那禁忌的一格差點沒氣死，原來是老爸放18禁書籍的地方。
原PO在臉書「爆怨公社」PO文表示，老爸的書櫃雜亂無章，他卻稱這叫「亂中有序」，神奇的是有什麼東西不見或被拿走，老爸都會馬上知道。而其中有一格可說是「禁地」，因為從小老爸就告誡他們不能碰那一格。原PO說，當時還小，自己身高也不夠高，便一直不以為意，直到這次大掃除回家，心血來潮翻了「禁地」，卻看到了一本「情色私房笑話」，收錄著各式各樣的黃色笑話精選，封底還寫著「這是一本會令你臉色潮紅、血脈噴張、呼吸急促、心跳加速的情色寶典」，讓她超崩潰，怒罵「大掃除把我珍藏的親筆簽名唱片都丟光，自己竟然流著這種書」，氣到PO文。
網友看到也笑翻：「這本珍貴啊，絕版了耶」、「可惡，想收」、「求出借」、「相信我，這本絕對值得收藏」、「笑死」，但也有人直說原PO脾氣太好：「要是我珍藏寶貝被丟，我一定家庭革命」、「妳這樣都沒生氣，未免太好人」。
文章來源：爆怨公社
(中時電子報)
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