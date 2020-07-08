中華網龍自製研發的MMORPG手遊《黃易群俠傳M》即將於近日登場，今（8）日搶先開放雙平台預先註冊，並帶來幫會及黃易武鬥會系統玩法介紹。為了感謝玩家對遊戲的熱情支持，官方也特別推出大師兄門派秘笈包，準備限定紀念週邊、500元商城幣等超值好禮，還有創意微影片大賽，週週送十萬元獎金等精彩活動，即日起全面開跑，邀請資深黃易玩家與愛拍片的你前來報名！

幫會系統 號召戰友重返江湖

當年玩家們在《黃易群俠傳Online》闖蕩江湖，一起完成皇榜任務、熱血沸騰的攻城戰，種種情景仍歷歷在目，在原作中為玩家建立江湖情誼的「幫會系統」，也將再次重現於《黃易群俠傳M》，玩家只要達到10級且個人聲譽達1,000以上就能創立幫會，加入幫會不僅可以穿上象徵全體精神標誌的戰鬥服，提升幫會榮譽與向心力，未來還可以與幫友們一同接取皇榜任務，而玩家引頸期盼的幫會大型副本「天下第一」及攻城戰也將於後續推出。

黃易武鬥會系統 搶奪天下第一

喜歡追求刺激、享受挑戰的玩家，絕對不能錯過復刻端遊經典內容的「黃易武鬥會系統」，只要等級達40級即可報名參戰，武鬥會分為「單人挑戰」、「組隊挑戰」，共4個區間關卡，各區間關卡皆有5位BOSS，每位BOSS限時挑戰5分鐘，BOSS等級則是以10的倍數遞增，如戰鬥過程中玩家死亡，可在30秒內自動復活且恢復滿血滿點狀態，也不會扣經驗值及裝備耐久度。各路豪傑齊聚一堂，爭奪天下第一寶座。

黃易武鬥會挑戰70等BOSS「覆雨狂風槍」(圖/中華網龍提供)

黃易大師兄歸位！秘笈包限量申請 再送500元商城幣

官方也特別邀請資深黃易玩家化身大師兄，超前部署門派振興之路！即日起前往活動網站，通過來自黃易小說《破碎虛空》國師「八師巴」的測試，便能提前一探內心蘊藏的佛心、道性、魔種，究竟所屬何方。完成測試並登記的玩家，就有機會成為黃易大師兄，於遊戲上市時獲得獨家限量「門派秘笈包」，內含限定紀念週邊及500元商城幣，讓玩家輕鬆攻略修練。同時也加碼回饋「師弟分享序號」30組，黃易大師兄可得把握難得機會招賢納士、振興門派威風！

黃易大師兄歸位！3,000份秘笈包開放申請中！(圖/中華網龍提供)

黃易小說《破碎虛空》國師「八師巴」現身測試玩家心性(圖/中華網龍提供)

獨家限量「門派秘笈包」(圖/中華網龍提供)

最強黃易影片大募集 週週放送十萬獎金

《黃易群俠傳M》即日起舉辦為期一個月的「易想天拍」創意微影片大賽，週週送出十萬元獎金，邀請玩家發揮創意拍攝趣味短片，只要能夠呼應核心主題「你是誰派來的？」，任何天馬行空的內容均不設限，為玩家提供一個無限想像的表演舞台，成功投稿且入圍每週網路票選前十名，除了可以獲得豐厚獎金之外，還能晉級最終總決選，力拼前三名再拿額外獎勵！

最強黃易影片大募集 週週放送十萬獎金(圖/中華網龍提供)

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