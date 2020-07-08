中國大陸在疫情後，經濟活動逐漸恢復正常，工業生產年增率由2月的-13.5％上升至5月的4.4％，4月汽車銷售量大幅反彈，零售業跌幅縮小，花旗集團指出，經濟數據反映出中國經濟逐漸步上軌道。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出，中國大陸領先復甦，新興亞洲在疫情衝擊中相對穩定，且隨著人口持續成長，消費力道強勁，在中國市場領軍下，亞洲可望以區域需求帶動經濟復甦。

BNY Mellon投資管理首席經濟學家Shamik Dhar也分析，亞洲會是最早重新開放經濟活動的地區，中國大陸和亞洲其他地區將引領復甦的潮流，中國大陸、韓國、台灣等經濟體裡的金融投資標的，會是新興市場資產部位的安全避風港。

花旗（台灣）銀行今（8）日說明2020年第三季投資展望，由曾慶瑞在視訊會議上獨挑大樑。總部在美國紐約的花旗集團，因美國疫情蔓延正熾，全球花旗各地分支至今仍維持分組異地上班，不能舉行實體公眾活動。

曾慶瑞表示，花旗集團過去一年來都看好中國的資產標的，國際資金持有的中國部位偏低，退休基金、共同基金等長期投資法人持續買進，在此波疫情爆發到管制處理，金融市場因政策調控得宜，並沒有發生爆衝現象，陸股若能如此穩定走升，現在與美股的差距空間就可視為獲利的機會。

Shamik Dhar則提醒，如果第二波疫情對主要經濟體的產出造成永久性打擊，全球將一起經歷L型復甦，其中供應鏈的嚴重斷鏈會影響許多國家從中國進口零件，以及向中國出口零件的數量，在這種情況下，中國大陸可能會使人民幣貶值，以減輕對貿易的影響。雖然這項預測只有15％的情況會發生，但對個人資產當中的人民幣部位將會造成匯損。

(工商 )