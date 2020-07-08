新北市衛生局女雇員輕生案如羅生門，外界霧裡看花，今有新聞爆料林女生前私生活本就不單純，不僅勾搭另名衛生局已婚男督導，還利用職務之便，頻對廖男的物理治療所找碴，全案由檢警偵辦中；記者今前往衛生局查證，林姓男督導臨時以家中有事為由請假神隱，衛生局副局長高淑真則表示，「若有的話一定嚴查，但相關業務並非林男、林女負責，何來找碴一說？」

根據媒體報導，廖妻為了確認丈夫和林女已斷乾淨，曾私下委託徵信社追查林女動向，意外拍到林女和衛生局另名林姓已婚男督導，舉止親密、關係匪淺，今年2月14日還一起上餐廳共度情人節，結束後進入林女租屋處，獨處多時才騎車離開。

此外，廖男今年初在物理治療所內，無故遭黑衣人拿安全帽痛毆，夫妻倆也懷疑是林女和林男所為，更指控2人藉衛生局職務之便，刻意刁難、找碴物理治療所的業務，夫妻倆上月憤而報案，不料全案尚未釐清，林女已在3日選擇輕生。

記者今前往衛生局查證，捲入風波的林姓男督導，以家中有事為由臨時請假；同仁透露，林姓男督導和林女在同部門工作，林男個性陽光、愛運動，下班後偶爾會和其他同事相約打籃球，大家都不知道原來他已有老婆，不過林男和林女兩人上班互動正常，看不出有婚外情的端倪。

該同仁也說，林女工作2年多，個性活潑開朗，每次局內舉辦活動或召開會議，林女都會再三確認資料是否完備、內容是否到位，工作態度積極。

針對林姓男督導遭指控藉職務之便找碴，衛生局副局長高淑真表示，若有證據的話必定嚴查，不過全案毫無憑據，且衛生局經手的所有業務不論是核銷、稽查都有一定規定，按照行政程序走，「林男、林女並未負責該物理治療所的相關業務，何來找碴一說？」

(中時 )