韓國現代汽車所設計製作的氫燃料動力卡車Xcient，是世界上第一種實用化的燃料電池動力卡車，首批10輛已離開生產線，正準備裝船，前往買主瑞士，之後還將有40輛會陸續完成。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，氫燃料電池在過去20年，一直被視為取代內燃機引擎的希望，因為它的的運作過程不會排放溫室氣體，僅會排出對環境無害的水，只是氫氣不好儲存，而且燃料電池的離子交換膜也需要昂貴材料，所以成本難以壓低，之後在鋰離子電池更為普遍後，更多的企業投入電動車的研發，相對的氫燃料電池就相對較少。

但即使如此，仍然有許多汽車業投入氫燃料電池的研發，包括韓國的現代汽車，以及日本的豐田汽車，因為 氫燃料電池的動力會比鋰離子電池來的更佳，而且加燃料的時間也比充電來的短。

現代汽車的Xcient，具備190千瓦（255馬力）的燃料電池，加滿氫氣之後，可以行駛400公里，並取得瑞士的訂單。為了燃料電池動力車，瑞士正在進行的國內加氫站的設立，H2 Mobility瑞士行業協會希望在今年年底之前，建立6座加氫站，同時也會在保修車廠內建立製氫設施。

氫動力公路運輸，水力電廠的電力來製氫氣，氫氣送往加氫站，氫燃料卡車可提供無碳排的運輸。(圖/現代汽車)

現代公司執行副總裁兼商用車負責人李哲(音譯：Cheol Lee)說：「我們期望建立一個全面的氫燃料系統，利用像是XCIENT燃料電池車來進行運輸工作，並逐步推廣，加氫站逐漸取代加油站，就能消除公路運輸的碳排放。」

就如前文所述，目前最大的競爭對手是鋰電池車，比如特斯拉公司就推出了鋰電池電動卡車Semi，並且號稱其續航里程，是現代Xcient燃料電池車的兩倍。然而特斯拉電池的充電時間，要比儲氫氣來的的多，這是氫燃料電池的優勢。現代汽車希望到2025年，可以有1,600輛燃料電池卡車在路上。

(中時電子報)