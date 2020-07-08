北屯機廠捷運特區與單元12重劃區，堪稱台中房市的當紅炸子雞，許多新案紛紛傳出熱銷捷報！其中，位於單元12的「U雋」預售新案，5/12疫情期間勇敢進場，結果兩個月不到已經熱銷逾九成，深獲區域客青睞，平均成交單價站上3字頭！雋業建設總經理鍾尹堂今（8）日開心分享這個好消息。

「U雋」座落於低密度、高綠覆的單元12重劃區，產品規劃38至62坪、3房至4房，每坪單價31～34萬元，總戶數148戶（含20戶店面），總銷23億元。

鍾尹堂表示，「U雋」位於2.1萬坪南興公園第一排、面旱溪水岸，與文中、文小預定地2.4萬坪開闊景觀，形成4.5萬坪都會離塵秘境，與綠零距離；北屯區單元12囊括捷運綠線G3、G4站並與紅線松竹站共構；驅車上74號松竹交流道，快速銜接國1、國3、國4；生活機能方面，擁有松竹、東山、軍功、北屯商圈、好市多北屯店、春水堂等熱鬧商圈與名店聚集，環境給綠、採購便利。

鍾尹堂進一步表示，雋業建設、昇雋不動產推出的「U雋」案，擁有三個微氣候場域，包括2.1萬坪南興公園及水岸第一排座落，地理優勢形成「城市微森林」；更規劃600坪中庭花園，並拉開建築物間的棟距，藉由環境風自然對流，降低都市熱島效應，自成「社區微森林」；融合大樹植栽的跳島陽台，更特別導入Double Skin雙皮層沖孔鋁板設計，阻隔陽光、溫度與熱輻射，創造微循環的「私家微森林」

鍾尹堂強調，「U雋」除了微氣候規劃，還有領先國家新制法規標準，提前實施內政部地板隔音規範設計，樓地版厚度18cm、隔戶牆厚度15cm，管道間逐層封閉，並使用YKK氣密窗及5+5mm膠合玻璃，加強制音，浴室皆開窗，並採當層排氣工法，通風採光佳。

此外，該案預留全熱交換系統穿樑套管、STOSA義大利原裝進口廚具、HANSGROHE水龍頭及淋浴花灑、主臥TOTO電腦馬桶、Panasonic四合一暖風機、社區軟水系統等，以全新規格與思維打造符合「淨靜靚」概念的宜居宅。

(工商 )