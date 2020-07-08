多家調查公司的統計顯示，受新冠疫情影響，沒有谷歌GMS的華為第2季度手機出貨量有機會超越三星問鼎全球第一。

多家調查公司的統計顯示，受新冠疫情影響，今年第二季度4-5月份三星智慧手機出貨量同比下跌約40%，至約3000萬台左右。雖然6月數據有所反彈，但第2季度整體依然下跌約30%。與之相比，華為下跌幅度較小。

韓國SK證券預測認為，4-6月華為的手機出貨量為5500萬部。而三星僅為5100萬部。華為第2季度智慧手機出貨量或超越三星躍居全球第一。

分析師稱兩家公司手機出貨量分化主要由於大陸市場。目前三星在大陸智慧手機市場的市佔還不到1%，而華為則超40%。在此次新冠疫情中，大陸比歐美國家更早重啟經濟，且沒有出現大規模的新冠疫情二次爆發。這造成了兩家公司的銷售差距。

作為全球智慧手機生產巨頭，三星智慧手機型多達10多種，包含各種價位機型。過去數年其維持每年3億部的出貨量，常年霸佔全球智慧手機出貨量第一的寶座。公司將在今年8月將推出旗艦機型「Galaxy Note」，歐美新冠疫情復工狀況將決定該款手機的銷量。

雖然超越三星，華為智慧手機在海外市場實際處於市場市佔流失的狀況。由於無法使用谷歌APP，大量海外華為用戶正轉向三星、小米等其他廠商。

今年對於全球智慧手機製造商都是艱難的一年。今年6月IDC預測認為，2020年全球智慧手機出貨量將同比減少12%，出現歷史最大幅度下滑。今年第2季度4-5月份三星智慧手機出貨量同比下跌約40%，至約3000萬台左右。雖然6月數據有所反彈，但第2季度整體依然下跌約30%。與之相比，華為下跌幅度較小。

(中時電子報)