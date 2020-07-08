大陸解放軍早先宣佈於5月14日至7月31日在渤海舉行的軍事演習，目前仍在進行中，近日又有相關軍演的細節再被陸媒曝光，相關分析指稱，解放軍此次罕見演習是在向外界釋放「武統台灣」的信號。

這次的渤海的演習於5月11日由大陸海事局宣佈，日期從2020年5月14日到7月31日，在唐山港京唐港區舉行軍事演習和實彈射擊，所有無關船舶、人員提前撤離到安全區域，在此期間無關船舶一律禁止進入該管制區域內，管制區大小為半徑25公里的扇形海域。

據陸媒《環球時報》報導稱，解放軍在唐山港京唐港區進行多軍兵種、跨戰區的兩栖登陸、奪取島嶼、抗擊登陸、防空反導等多個實戰化演練科目。這在解放軍的軍演史上，並不常見。

《多維新聞》引述大陸海軍裝備專家王雲飛此前的分析稱，解放軍這次選在渤海邊上演習，一是此海域是內海，他國艦機無法抵近偵察；二是可以演練保衛首都北京的重點科目，保衛北京主要是防空反導，擔負保衛首都任務的部隊可以在接近實戰的條件下核對總和完善作戰方案；三是幾乎可以演練所有的重點使命任務科目，例如對強敵作戰中的反航母作戰、空中防禦作戰、電子資訊作戰，反分裂作戰中的海空封鎖、火力突擊、岸灘作戰、立體登陸作戰、城市港口作戰等；四是陸、海、空和火箭軍機動、保障極為便利。

除了上述實戰演習項目外，因此次演習時間涵蓋了5月20日，外界認為軍演是在為中國大陸為必要時「武統」台灣做準備。

日本共同社曾報導，解放軍計畫在8月舉行以「奪取台灣下轄東沙群島」為假想目標的登陸演習。演習將由解放軍南部戰區實施，將出動登陸艦、氣墊船、直升機和海軍陸戰隊，「規模前所未有」。

當時有分析人士表示，解放軍此舉或「意圖打通航母通道」、「為南海防空識別區做準備」，但解放軍截至目前尚未向外界公佈該演習計畫。

東沙群島是南海四大群島之一，位於廣東省汕尾市以南約260公里，是大陸海軍從海南島經巴士海峽去往太平洋的戰略要地，目前由台灣實際控制。

(中時電子報)