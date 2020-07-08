日月潭青年活動中心向勞苦功高的醫護人員致敬，舉辦美聲音樂節，邀請20餘位國內首屈一指的專業教授、頂尖音樂家與60餘位青少年音樂家，從7月17至25日共9天，在森林、草坪、杵音廣場、大禮堂與小木屋區接力演出。

日月潭青年活動中心總幹事柯經一表示，美聲音樂節主要內容包括鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴、長笛與豎笛獨奏、弦樂重奏、管絃樂團合奏及原住民樂團演出，無論是到日月潭一日遊或旅宿的來賓，都可以免費聆聽這場難得的藝術饗宴。

演出場次包含定時及即興快閃兩種形式，將會在演出前一天，公布在日月潭青年活動中心的官方網站與臉書粉絲團，讓日月潭畔的森林也擁有維也納森林的氣質，國人即使無法出國，也能彷彿置身在音樂之都維也納，不定時都聆賞美好的音樂。

柯經一表示，美聲音樂節在觀光局日月潭風景區管理處、南投縣政府觀光處、台北市政府捷運局指導下，由救國團日月潭青年活動中心、樂享室內樂團與台灣室內樂藝術推廣協會共同主辦，秀傳醫療體系、歐都納公司與石城企業（3點1刻）共同協辦。

演出單位包括由小提琴博士即現任國立台灣師範大學音樂學院院長陳沁紅、名鋼琴家廖皎含理事長、名小提琴家徐錫隆團長帶領國內外14位音樂系教授，與60多位參加樂享音樂營的青少年音樂家，還有奇岩室內樂團長周韶年領軍的弦樂四重奏，及日月潭區最受歡迎的在地原住民那魯克樂團，將要演出一系列讓人驚艷的美聲樂章。

柯經一表示，此次活動特別感謝秀傳醫療體系總裁黃明和、歐都納公司董事長程鯤及石城企業（3點1刻）總經理朱俊宏，在疫情期間對國人同胞的無私付出，充分發揮醫療專業與企業力量，結合資源挹注，為日月潭解封奠立良好的基石。

日月潭青年活動中心配合政府發行振興三倍券，及旅遊補助住宿方案，在音樂節期間加碼10組優惠；中心緊鄰日月潭纜車站，交通便捷，搭乘環潭公車即可抵達，步行5分鐘可達環潭步道、步行10分鐘可到伊達邵商圈，是日月潭地區最佳的休憩、渡假及活動選擇，詳情請洽（049）2850070。

(中時 )