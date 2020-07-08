隨著新冠肺炎疫情可能重燃的風險，美股近期走勢震盪，美國在過去1天新增確診病例達60021例，不過，科技股仍維持強勢，主要是挹注在後疫情時代新生活仰賴科技產品發展，抵銷掉對疫情重燃的憂慮情緒，道瓊指數周三(8日)開盤上漲59.88點、以25,950.06點開出。

截至台北時間8日晚間9點35分，道瓊指數上漲98.21 點或0.38%、暫報25,988.39點；標普500指數上漲16.18點或0.51%、暫報3,161.50點；那斯達克指數上漲84.73 點或0.82%、暫報10,428.62點。

蘋果、微軟股價開盤分別上漲1.1％和0.8％，Netflix、Alphabet(Google母公司)均上漲至少0.5％，這抵銷掉部份航空股下跌影響。台積電ADR股價上漲1.43%。

美國政府表示，預計在8月起動新一輪刺激經濟方案，但由於疫情發展不明，美國消費支出力道回升有壓。Vital Knowledge創始人Adam Crisafulli表示，美國新增確診人數讓人相當不安，這會成為重啟經濟活動的阻礙。

(中時電子報)