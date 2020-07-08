近期大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》，從開播話題不斷，出演的30名女星個個資歷非同小可，其中以「星女郎」聞名的張雨綺和黃聖依，從各種細節看人品，也造成兩人評價超兩極。

周星馳電影裡的女星都會被冠上「星女郎」，黃聖依2004年在電影《功夫》裡飾演啞女爆紅，更被星爺簽到自己公司；而張雨綺則是在電影《長江七號》演溫柔女老師，一夕爆紅。意外的是，兩人最後都和星爺解約，還到法庭上對簿公堂。

不過，事後星爺和兩人的互動就看出端倪，每當星爺被問到黃聖依，他總冷淡地一句「我和她不熟」帶過，原來先前黃聖依多次曾說「後悔拍《功夫》」，更曾未對星爺捧紅自己表達感恩之情；反觀張雨綺和星爺，兩人解約後，2014年在周星馳有難，她直接站出來力挺，「周先生是我很尊重的導演」，同年更無酬客串電影《美人魚》。

而現在從節目《乘風破浪的姐姐》也能反映出兩人的不同，節目裡黃聖依像個小公主讓其他女星「服務」，像是孟佳替她拉裙擺、藍盈瑩跟她換出場順序和金晨幫她拎鞋子，她卻一句道謝的話都沒有；而張雨綺雖然看起來直率又強勢，但她不會強迫別人，會尊重對方並徵求同意，讓人不會有不舒服的感覺。由此可見，兩人明明都是「星女郎」，開播後評價差距才會如此極端。

(中時電子報)