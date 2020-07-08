中職中信兄弟推進封王魔術數字今（8）日被樂天桃猿洋投卡本特「卡住」了，尤其9局下，林智勝打出右外野高飛球，遭到桃猿野手成晉在落地前接殺，導致雙殺結束攻勢，造成中信兄弟一片錯愕，最後桃猿6比5氣走中信兄弟。

猿隊右外野手成晉在8局上揮出1打點安打，力助猿隊6比5超前中信兄弟，他既是勝利打點、也是中信兄弟最後一波攻擊的終結者，成晉拿到單場MVP。

尤其9局下，中信兄弟王威晨在一壘，林智勝打出右外野飛球，成晉在球落地前接住，而且身體擋住視線，讓王威晨以為球先落地而直奔三壘，結果變成雙殺結束中信兄弟最後反撲，總教練丘昌榮為此提出電視輔助判決，仍舊沒有平反。

中信兄弟林智勝的高飛球意外終結最後一波攻勢。（黃國峰攝）

今天的比賽是4月23日的延賽，當時比賽打完3局上，因雨勢過大延賽至今重新補賽，今（8）日猿隊先發投手改由卡本特、中信兄弟是廖乙忠接手，卡本特投5局被打9安打、失4分，拿到對戰3連勝；廖乙忠投4局被打3安、丟1分。

此役樂天首局林立、藍寅倫2個保送，林泓育揮出安打，猿隊拿到2分；接著陳俊秀補上全壘打，猿隊再得2分。1局下，中信兄弟江坤宇、王威晨連2安得1分，桃猿隊4比1領先中信兄弟。

今天的保留賽從3局下打起，猿隊4比1領先，中信兄弟江坤宇安打、王威晨與林智勝都保送，形成滿壘， 詹子賢打出2打點安打，中信兄弟追成3比4。

不過，4局上，中信兄弟廖乙忠先四壞球保送桃猿陳晨威、再被林立敲安，朱育賢揮出安打，猿隊拿到第5分，5比3領先中信兄弟。

7局下，江坤宇率先敲安，王威晨將一記偏高的壞球打成二壘打，中信兄弟二、三壘有人，此時林智勝打出穿越游擊的安打，中信兄弟連下2城，5比5追平比數。

兩隊投手要hold住，hold不住對手打擊就可以發揮，8局上，中信兄弟改由蔡齊哲投球，桃猿林承飛安打上壘，成晉補上1打點的二壘安打，猿隊再度取得6比5領先。

(中時 )