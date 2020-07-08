2016年美國總統大選，有部分選民不願在川普和希拉蕊這兩個「爛貨」之間作選擇，把票給了第三勢力。最近的民調顯示，第三勢力的支持者中有許多人對川普已忍無可忍，而拜登「還可以接受」，打算挺他。

《紐約時報》報導，在競爭激烈的幾個關鍵州，第三勢力支持者態度轉變有可能產生重大影響，例如亞歷桑那州和威斯康辛州，2016年第三勢力在這兩州拿下的選票，超過川普和希拉蕊兩人得票的差距，最後結果得利的是川普。但今年大選，在這群對兩大黨候選人都不具好感的選民中，拜登擁有壓倒性的優勢。

第三勢力支持者中不乏長期挺共和黨的人。亞歷桑那州瓜達盧佩市的彭斯女士，最近首次捐款給民主黨全國委員會。她說川普的許多政策她都同意，但川普的言行令她不敢恭維。「光是那些謊言，那些瘋狂行徑和霸凌，我寧可多花點錢，不想再忍受他4年。」彭斯女士說：「為了擺脫他，我願意多繳點稅。他在敗壞這個國家。」

彭斯女士所住的亞歷桑那州，川普2016年贏了希拉蕊3.5個百分點。自由黨候選人強森（Gary Johnson）則拿下4.1％選票，競爭更激烈的密西根、威斯康辛、佛羅里達和賓州，強森也有2％至4％選票進帳，綠黨候選人史坦（Jill Stein）在這幾州的得票約為1％，雖然比例很小，影響卻很可觀。

川普在共和黨選民中仍擁有巨大優勢，許多原先對他抱持疑慮的人最終還是沒有投向民主黨。但跡象顯示，那些在2016年兩黨都不挺的選民正在轉向，根據最新民調，他們對第三勢力的支持，已遠不如2016年，而拜登會是獲益者。上個月（6月）月底的一份民調，他們當中願意投拜登的佔55％，川普為21％，4年前這些人較支持川普。

在6個被視為主要戰場的州，兩黨都不挺的選民，4年前未投票者，如今拜登在他們當中獲得56％支持，川普僅25％；而4年前有去投票者，如今支持拜登的為47％，支持川普為42％。

(中時 )