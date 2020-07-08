日本前法務大臣河井克行與妻子、參議員河井案里涉涉違反公職人員選舉法的買票罪嫌，8日被東京地檢起訴。日本首相安倍晉三8日再度向日本民眾道歉，並表示「痛感任命河井為法相的責任」，「曾是我黨(自民黨)所屬議員、現任國會議員被起訴，深感遺憾。」

有關案里在廣島選區首度出馬競選參議員前，自民黨總部曾提供1億5千萬日圓的選舉資金一事，安倍表示，「自民黨的政治資金是在嚴格的規定下運用的」、「至於用途，黨必須負起說明責任」。

東京地檢特搜部指出，河井克行去年3月下旬在案里表明參選7月的參議院大選後，至8月上旬共向約百位地方議員及後援會幹部發放逾2千900萬日圓現金，拜託他們支持案里。案里也涉與夫共謀，發給5位地方議員170萬日圓的現金。兩人都涉違反公職人員選舉法的買票罪嫌。

兩人於6月18日被東京地檢特搜部依違反公職人員選舉法罪嫌逮捕，7月8日被起訴，但兩人都矢口否認行賄。兩人日前已宣布退黨，但仍各自有眾議員、參議員的身分。

今後河井若被判罰金以上的刑，則將被停止公民權，失去眾議員身分，即使案里被判無罪，檢方也將要求適用連座法，案里將被判參議員當選無效。

(中時電子報)