疫情綿綿無絕期，讓實體展會紛紛轉向線上虛擬展會發展，XRSPACE宣布，與外貿協會共同展示5G XR國際展覽會，XRSPACE創辦人周永明表示，希望透過MANOVA平台與VR一體機，將台灣上千家廠商的優異產品帶往國際，協助廠商建構與製作3D場景、物件、虛擬參展人、會議，及遠距溝通協調工具上的XR方案。

實體與VR虛擬展會並行，在疫情之前便以行之有年，比如說，藝術界年度盛會Art Basel巴塞爾藝術展香港展會，便連續兩年找宏達電作為VR官方合作夥伴，不過在疫情之前，展會VR版多是聊備一格，或是展示展會主辦單位的科技眼光。

隨著疫情讓舉行實體展覽在可見的未來恐怕不可行之後，宏達電已經看見實體展會VR化的商機，推出實體展會虛擬化的HTC VIVE Events，而新秀未來市XRSPACE也看中同樣的商機。

未來市XRSPACE透過外貿協會50週年茶會，展示XR國際展覽會，XRSPACE創辦人周永明表示，XRSPACE攜手外貿協會，希望協助品牌廠商在各式參展上的需求，包含建構與製作3D場景、物件、虛擬參展人、會議，及遠距溝通協調工具上的XR方案等。

XRSPACE表示，期望XRSPACE MANOVA平台帶給世界各地與會人士最輕鬆便利、超越距離限制的展覽體驗，XRSPACE平台能夠透過擬真具象化的3D成像、VR世界中的全身虛擬化身，達到隨時隨地，不限距離的即時互動。XRSPACE期待能將台灣優質產品與企業推至國際舞台，並與全球共同努力的產業夥伴合作，在後疫情時代協助5G XR新國際商展模式的推行。

XRSPACE總經理陶韻智表示，XRSPACE於5月26日發表以來，已收到來自各行各業品牌的迴響，XRSPACE已與台灣大myVideo、五福旅遊、富邦銀、榮總高齡醫學中心、永豐銀、晶泉丰旅、捷絲旅、富邦悍將棒球隊、插畫家香蕉人、愛樂電台、BAZAAR、ELEVEN SPORTS、ELLE、GoPro、JPTIT、KKBOX、Super360、Women，s Health、Wondercise、Yahoo TV等攜手，在MANOVA平台上展現數位轉型創新力。

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