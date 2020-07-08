宏碁（2353）第二季以來受惠居家辦公、遠距教學效益帶動，業績逐月走升，6月合併營收再月增27.2％、達256.73億元，並較去年同期增長4.9％。其單季營收亦展現較第一季增長34.3％的彈升力道、以656.02億元，站上近十季以來新高，同時較去年同期增長19％。

累計宏碁今年上半年合併營收為1,144.57億元，年增4.2％。

從區域市場表現來看，宏碁於泛歐區的第二季營收季增幅達60％、為各區之冠，其次為泛美區、營收季增35.6％。其在歐洲市場受肯定的表現，也在近日德國媒體BILD針對最受歡迎及最推薦之企業消費者滿意度訪問調查中可見，宏碁於消費電子品牌類別得到「整體滿意度高分」評價，獲評為德國最受喜愛及推薦的品牌之一。

以產品線來看，宏碁第二季筆電產品營收季增48.4％、顯示器產品營收亦有季增28.9％表現，另表現最亮眼的電競產品（含括電競筆電、桌機及顯示器）營收，則有季增70.9％的成長，Chromebook營收也有季增74.8％的表現。

宏碁表示，其在多數國家除受惠居家辦公、遠距教學需求外，優異的供應鏈整體協作亦帶來正向效益。

(工商 )