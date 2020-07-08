不滿補償評點不公，桃園市公民監督聯盟陣線8日發起「還我居住正義」快閃抗議活動，桃園市長鄭文燦頻安撫，強調查估通知單外還另有10種優惠加碼方案，呼籲不要被錯誤謠言欺瞞，他也提到民航局已委託市府幫蓋安置住宅，約晚半年，但市府會提供配套支援機場園區弱勢家戶的中繼宅。

158場一對一的地上物協議價購說明會正如火如荼舉辦，但居民不滿聲浪不斷串連，質疑先建後拆政策跳票，更認為評點不公「護財團害百姓」。鄭文燦8日主持市政會議重申先建後遷立場，強調2024年2月全區動工，這3年會「很忙碌」，要計算拆遷補償、分配安置街廓、興建安置住宅與前期公共工程等作業，力拼2022年2月前完工3處基地共1200戶的安置住宅，以成本價出售，同年9月完成安置街廓配地，以1年半的時間讓居民可以自建房屋。

鄭文燦提到民航局辦理的機場園區，安置街廓土地約26公頃、安置住宅用地約8公頃，約可滿足超過4000戶居民安置，但他們沒有營建單位，市政府已獲民航局授權，將幫蓋機場園區的安置住宅，也要拚明年7月底前取得土地，由航空城施工處施工整地、住宅發展處全力投入興建，坦言完工會比桃園的3處安置住宅「晚半年」，市府會提供包租代管、租屋或購屋諮詢及媒合管道等資源，另也有蘆竹一號及二號社會住宅近200戶可支援，全力協助民航局辦理機場園區居民安置工作。

面對外界的傳聞不斷，鄭文燦數度強調網路謠言、地方錯誤訊息已造成居民恐慌，再度以評點後的地上物拆遷補償500萬元為例，除了原有的50％自拆獎勵金250萬、7.5％的協議價購獎勵金37.5萬、另加碼25％的優先區獎勵金125萬、租金補貼80萬，以及人口搬遷費2人12萬、超過每人給4萬、6口以上都28萬，以平均1家4口20萬、且要2度搬遷來估算，總計可領回1032.5萬，比原來的搬遷費多了將近1倍，合法建物每坪補償成本從9萬提高到12萬。

鄭文燦指出，優先搬遷區的居民約347戶，為了獎勵他們提早2年半開始作業，祭出優渥條件，另也提供包租代管、租屋或購屋諮詢及媒合管道等多元方式，提供優先搬遷區居民得以依據自身條件、喜好、或配合未來發展自行選擇，針對近期非優先區居民反映希望能自願優先搬遷，鄭文燦也說只要街廓完整，評估後可望納入。

至於違章建築雖然僅補償6成，但要盡量協助輔導合法，鄭文燦強調，違建只要能拿得出門牌、戶籍、水電或空照圖等證明，市府會協助判斷建築合法性，若是因桃園機場、沙崙油庫等重大公共工程被迫二次搬遷的住戶，會給予特別行政救濟金，補償提高到9成，若是程序違建，不用走完流程也能協助提高，希望全力幫助航空城的老舊社區。

鄭文燦也提到，針對不足30坪的住家，也祭出差價補貼政策讓民眾可以用實惠價格買到30坪，人口多的家庭也能增加配額，超過4人每增加1人增配30％、最高達60％，讓民眾重建房子的土地大一點，小房換大房。

鄭文燦強調，零零總總10個優惠補償政策，包括先建後遷、優先搬遷獎勵、中繼住宅、包租代管、租屋或購屋及媒合管道等配套整合措施，是歷年所有開發案中最優的，呼籲公務同仁將心比心，盡力協助居民權益極大化，當居民的好夥伴、好幫手，除了一對一面對面諮詢，也建議舉辦家戶拜訪跟小型說明會，不要被假訊息煽動影響，「同仁有耐心就不怕遇到困難！」

鄭文燦再次說明時程，除了必要性的安置街廓、安置住宅用地、乙種工業區，必要性道路等因應安置需要必須先取得用地外，其餘均以先建後遷方式辦理，第一階段優先搬遷區預計於明年7月底完成地上物搬遷，並交由新成立的航空城工程處辦理施工整地，安置街廓土地23公頃預計2022年9月交付居民自行興建住宅，最大可提供2300戶興建，另市府規畫3處安置住宅用地10公頃，興建約1200戶，已完成統包工程發包，配合優先區整地工程，預計2021年底進場施工，於2024年2月完成先建後遷，全區居民完成安置後再進行全區公共工程施工作業。

(中時 )