大陸研發第一顆原子彈的幕後功臣--王明健7日去世，享年87歲。王明健發明從礦石中提取重鈾酸銨的方法，為大陸第一顆原子彈解決了原料問題，1988年被中共中央國防科工委授予「獻身國防科技事業」勳章。

據《東網》報導，王明健出生於1933年6月，是湖北省襄樊市南漳縣人，1955年畢業於中南礦冶學院，曾出任解放軍部隊研究所多個重要職位。王明健在任職北京第五研究所萃取組組長期間發明「簡易煉鈾法」和「受控萃取法」，解決第一顆原子彈的原料問題。

「湖北宣教」微信號去年專題介紹王明健，當中透露王明健剛畢業就被秘密分配到309大隊，主要從事原子彈研究，連其家人也不知道。當時，大陸的核工業還處於初建階段，沒有正規處理鈾礦石的工廠。當時在廣東建立水冶廠，王明健被任命為負責人，製取原子彈所需的二氧化鈾原料。

王明健為此奉獻所有心力，連家中發來電報說奶奶病危，也未回家探視，最終未能為奶奶送終，令他深感愧疚。王明健在試驗中曾兩次經歷了爆炸，身上多處被燒傷。1964年4月，他終於徹底解決了原子彈的燃料問題。當年10月16日下午3時，大陸第一顆原子彈試爆成功，震撼世界。

(中時電子報)