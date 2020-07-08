統一獅隊今（8）日彷彿打「老人牌」，全聯盟最年長的高國慶（41歲）、排行第二的潘武雄（39歲）都開轟，貢獻5分打點，幫助38歲的「嘟嘟」潘威倫拿下今年第2勝、中職生涯第145勝。終場獅隊則是以7比1勝富邦悍將，領先2場勝差，穩住排名第三的席次。

潘威倫相隔兩個月才又回到一軍先發，此役投5局被擊出4支安打，雖僅送出1K，有2次四壞球，但只因高國輝的陽春全壘打失掉1分，對現階段的潘威倫而言已屬難能可貴，賽後他也獲選單場MVP。

打擊方面，3局下潘武雄雖僅擊出一壘平凡滾地球出局，卻送回三壘上的跑者，助獅隊以2比1超前，成了此役的勝利打點。最令獅迷讚賞的還是5局下，潘武雄、高國慶先後揮出2分全壘打，把比數拉開為7比1，勝負底定，高國慶是本季首轟，其17年中職生涯皆有開轟紀錄。

雖然這場比賽主要是看獅隊老將們表演，其實年輕球員也有不錯的表現，將滿26歲的蘇智傑第19轟出爐，追上隊友林安可並列領先。24歲的陳重廷3安打猛打賞演出，也有1分打點。

此外，富邦22歲小將江國豪連續7場先發對統一獅，平中職紀錄，上一位連7次對同一球隊先發的是1992年的兄弟象隊「屠龍手」陳憲章，當年他專門對付味全龍，而且大都得心應手。江國豪今天則先發5局失7分，吞下本季第5敗。

(中時 )