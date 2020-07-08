台灣科技業的疫情紅利，會隨著疫情放緩而失效？星展和澳盛銀行均認為，全球對數位化和自動化的需求在疫情過後可望持續提升，這是台灣科技製造業的強項，有助於台灣今（2020）年的經濟穩定。

星展集團資深經濟學家馬鐵英今（8）日指出，台灣擁有全球領先的半導體製作技術、半導體供應鏈和雄厚的科技與投資能力，受惠於全球在新冠病毒疫情下對資訊與通信科技（ICT）產品與服務需求增加，台灣科技業今年以來營運表現良好，面對後疫情時代下的科技契機，台灣處於絕佳位置。

ANZ澳盛銀行大中華區經濟研究團隊指出，台灣經濟增長在疫情期間顯示出韌性，並勝過其他經濟體，科技行業、半導體行業的蓬勃發展，對台灣的「科技型經濟」帶來好兆頭。

惟，馬鐵英也提醒，疫情同時也讓資訊技術貿易保護主義和國族主義風險升溫，尤其中國與美國之間矛盾遽增。這樣拉鋸的國際情勢，將為台灣的電子產業帶來短期和長期的挑戰。

星展集團經濟研究部門指出，新冠疫情暴露了全球供應鏈的脆弱性，因此許多國家現在計劃重新配置其供應鏈網絡，美國和中國大陸是兩個在半導體業動作最大的經濟體，將對台灣帶來短期和長期挑戰，也有長期挑戰。

星展舉例，台灣的半導體公司仍然依靠美國進行上游IC設計、以及半導體製造設備和化學材料的供應。台灣最多有80％的知識產權進口來自美國；同時台灣半導體業者有60％出口中國大陸和香港，隨著美國和中國大陸的積極超越，台灣的比較優勢是否會減弱，將是未來十年的問題。

(工商 )