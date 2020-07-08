繼日本、澳洲之後，財政部官員今（8）日透露，我力拚與捷克等歐盟會員國洽簽交換稅務用途金融帳戶資訊（CRS），明年可能會有好消息；至於外界關注的新加坡，官員說，會盡最大努力，但不諱言仍待努力。

官員指出，我國33個租稅協定國中，有24個承諾執行CRS，這24個國家都是財政部的「客戶」，也是未來積極洽簽CRS的對象。據了解，歐盟會員國包括捷克、奧地利、比利時、法國、德國等，明年有機會洽簽交換CRS資訊。

這24個國家有新加坡及13個歐盟會員國，包含奧地利、比利時、丹麥、法國、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、斯洛伐克、瑞典、英國等。

金融機構6月完成首次「台版CRS」申報，財政部統計，合計申報近3.8萬個日本、澳洲稅務居民金融帳戶，9月將首度與兩國進行自動交換。

跟進全球反避稅趨勢，台版「共同申報準則」（CRS）去年上路，金融機構需配合執行盡職審查，辨識客戶的稅務居民身份，並於今年6月將其中屬於「已公告交換國」的金融帳戶資訊，申報給財政部；目前已簽訂CRS交換的國家包括日本及澳洲。

今年9月，台灣將首次與他國進行CRS交換，提供日本、澳州稅務居民金融帳戶資訊給兩國政府，日、澳也會將當地屬於台灣稅務居民的金融帳戶資訊，互惠交換給財政部，協助掌握海外收入情形，以評估逃漏稅風險，作為選案查核參考。

財政部國際財政司長李雅晶今日表示，首次申報相當順利，共1,662家金融機構申報CRS，屬於日本、澳洲稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料合計近3.8萬筆，帳戶餘額合計1兆608億元；其中，澳洲稅務居住者在台帳戶約8,000多筆，帳戶餘額1,060億元；日本稅務居住者在台帳戶近3萬筆，帳戶餘額9,548億元。

李雅晶指出，我國將在9月與日本、澳洲交換CRS資訊，一般誠實納稅的納稅人，無須擔憂被追稅，但如果在日本、澳洲有鉅額所得未申報者，到了9月將無所遁形，建議儘快完成補報繳。

官員表示，今年CRS首度申報僅包含100萬美元以上的高資產帳戶，明年則將納入低資產帳戶，申報筆數會大增，加上交換國家也會變多，明年申報能否順利才是重頭戲。

(工商 )