路透報導，義大利《共和國報》引述消息人士報導，羅馬正在考慮是否將大陸電信設備生產商華為排除在其5G網路建設專案之外。

雖然有美國施壓，但義大利目前並未將華為排除在其網路計畫之外。美國稱華為的設備可能被用於對西方的蒐集情報活動，華為一再否認這個說法。路透暫未獲得義大利政府對此的看法。華為不予置評。

義大利一名政界消息人士表示，這個問題正在討論之中。

在共和國報的報導刊出後，該消息人士週三向路透表示“目前政府正進行考慮。”共和國報稱，義大利外交部長迪馬約(Luigi Di Maio)上周在羅馬會晤美國大使，會談內容包括華為問題。

“義大利政府準備更弦易轍，和許多歐洲友邦一樣，”共和國報並稱，義大利經濟財政部長瓜爾蒂耶里及國防部長果里尼已經提出這個議題。

“果里尼絕對是最支持大西洋主義立場的人，”上述政界消息人士向路透表示。

共和國報稱，就連原本支持華為的五星運動，也在重新考慮立場。五星運動是執政聯盟的成員之一。

報導表示，義大利官員認為，即使民主黨候選人拜登贏得11月的總統大選，華盛頓對華為的立場也不太可能改變。

去年，義大利議會安全委員會表示，義大利應該考慮阻止華為和中興參與5G網路的開發。

該委員會成員波西告訴路透，義大利可能會使用計畫中的歐盟新冠疫情復蘇基金的資源來發展其網路，這意味著需要明確立場，將大陸公司排除在外。

他強調，“在不使用中國技術的情況下，在歐洲建立5G網路的所有條件都具備，”

(中時 )