指揮中心於6月下旬受到日本官方通知，一名自台灣返東京的日本女學生在入境時被驗出新冠肺炎陽性，日方研判感染地就在台灣。（圖／路透社）

中央流行疫情今（8日）記者會上公布接觸人123人，以及同校期間有出現發燒症狀師生共213人，檢驗結果均為陰性，宣布查無感染源。奇美重症加護醫師陳志金認為，最可能的答案，就是該日籍女學生是「偽陽性」。

指揮中心於6月下旬受到日本官方通知，一名自台灣返東京的日本女學生在入境時被驗出新冠肺炎陽性，日方研判感染地就在台灣，國內隨即展開調查。今指揮中心專家小組召集人表示，經過5種血清抗體檢測結果，相關213位師生中均為陰性。

因此，指揮中心認定日籍女學生並沒有造成其他接觸者的感染，跟過去曾經發生的11未知道感染源個案不同，該女學生生活單純，沒有傳染給任何人。張上淳也指出，還有另一種可能，目前仍無法排除日本女學生是否為偽陽性，但因她現在不在台灣，沒辦法抽血來採檢是否有產生抗體，

陳志金在臉書上表示，這些接觸者，除了之前的PCR檢測陰性以外，現在加測的抗體也是陰性，顯示該日籍女學生在台接觸的人沒有人感染、也沒有人曾經感染！他認為，日籍女學生在日本的檢測是「偽陽性」（或者當初應該被認定為弱陽性／陰性的），仍是最可能的答案。

陳志金說，「雖然是虛驚一場，但是，外面的世界，仍然是處在水深火熱之中！」他呼籲民眾在國內疫情趨緩之際要正常過日子以外，我們仍然不能大意。

(中時電子報)