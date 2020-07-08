木蘭女足聯賽本周六將於花蓮進行第10輪賽事，新北航源延攬的兩名菲律賓國腳受新冠疫情影響，人在美國無法來台，不過航源有更強大的好手加盟，今天在中華足協的同意下，正式登錄旅外資歷豐富的「小辣椒」曾淑娥，可望於本周六對高雄陽信披掛上陣，提升航源攻擊火力。

「天時地利人和造就了這一次的合作。」新北航源總教練徐翊表示，曾淑娥的表現和經歷正是該隊招募職業球員的第一人選，「希望多了阿娥，球隊的實力可以大幅加强之外，她也可以帶給年輕球員不同的觀念和刺激。年輕球員就是需要不同的衝擊才得以不斷成長。」

35歲的曾淑娥是布農族原住民，在2002年首屆U19亞青女足賽嶄露頭角，榮膺金靴並幫助中華隊拿下亞軍。阿娥更是本世紀台灣女足旅外的先驅者，曾效力過澳洲、美國、加拿大、法國、塞爾維亞、奧地利和大陸的俱樂部，也是台灣在歐冠女足賽進球的第一人。

阿娥今年初也代表中華女足出征澳洲的東京奧運亞洲區第3輪資格賽，她的加盟可說是新北航源的進攻及時雨。航源本季鋒線乏力，開季9輪進6球僅優於4球的爐主高雄陽信，小辣椒來得正是時候。

本季木蘭聯賽要到8月才開啟轉會櫥窗，但受新冠疫情影響，各隊找的外籍洋將來台有困難，桃園國際的泰國國腳溥奕到上月底才上演處女秀。在開季之前，各隊就達成若外籍球員無法抵達，可取消登錄換人的共識。新北航源就是引用這點，取消兩位菲律賓國腳的登錄，補進曾淑娥。

(中時 )