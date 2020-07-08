日本防衛相河野太郎8日出席眾院安全保障委員會的閉會期間審查，表示有意探討在現行《憲法》範圍內可否擁有對敵基地攻擊能力。關於在對日發射飛彈前攻擊發射設施，他指出如果以必要最小限度的措施且無其他防禦手段為前提，“在憲法上包含在法理的自衛範圍內，是可以的”。作為攻擊敵方基地的必要能力，河野強調需要具備飛彈據點探查能力、制空權的確保和打擊能力。

共同社報導指出，日本政府放棄秋田、山口兩縣的陸上部署型飛彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”部署計劃後，在國會正式展開安保政策論戰尚屬首次。圍繞與《憲法》專守防衛原則一致性關係微妙的對敵基地攻擊能力，自民黨議員要求擁有，在野黨議員則提出違憲性和成本方面的問題點。

內閣法制局長官近藤正春就自衛隊能擁有的“必要最小限度實力”表示：“具有受國際局勢和技術等各種條件左右的相對性的一面。除了在國會作判斷外別無他法。”

報導指出，有關作為對敵基地攻擊必要條件的判斷對方著手攻擊，河野解釋稱將根據國際局勢和對方意圖、攻擊手段等判斷。防衛省防衛政策局長槌道明宏也表示：“應結合當時的國際局勢和對方表明的意圖等個別具體情況進行判斷。”

河野明確表示有必要檢驗放棄陸基宙斯盾部署計劃的原委。他還就今後的導彈防禦主張稱：“來自空中的威脅變得非常多樣、複雜。”對於高超音速武器和同時發射多枚飛彈的“飽和攻擊”，認為難以通過攔截應對。河野指出新的飛彈防禦方式將基於執政黨的討論加以研究，稱“將把所有選項放上桌討論”。他還示意將在2021年度預算申請截止的9月底前給出方向性。

(中時 )