炎炎夏日讓大家都快受不了，回到家永遠是汗流浹背，消暑商品也成為人們熱烈討論話題。一名女網友就推薦了好市多兩款消暑商品，更表示只要按照1比1的比例調和根本完美，網友一看照片卻驚呼「會拉到死」。

天氣讓人熱到快往生，就有女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文分享自己的消暑飲料，只見她貼出照片，內容是好市多自有品牌科克蘭鮮奶以及純椰子水：「這種大熱天...牛奶一箱、椰子水一箱，每杯都1:1就是完美」。

原PO推薦椰子水+鮮奶1:1混合，是非常完美的消暑飲品，網友一看驚呼「母湯」，直言會拉肚子拉到爽 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

但不少網友看了相當疑惑，紛紛表示「我覺得不行」、「想減肥可以試試，保證拉到屁股痛」、「光看照片肚子就開始痛了」、「椰子水單喝就夠了，不用加牛奶」、「這樣加也不會比較像椰奶啊...」、「保證拉的完美比例」、「椰子水太冷，拉；乳糖不耐，再拉」，由於原PO遲遲沒回覆留言，還有人打趣說：「樓主正在拉，沒空回大家」，原PO隨即回：「在工作，我好得很」，笑翻社團網友。

(中時電子報)