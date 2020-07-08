《天命之咒》（Cursed）故事描述「亞瑟王傳說」故事發生前，率先被神劍選中的少女妮妙成為湖中女神的傳奇故事。（Netflix提供）

Netflix今天（7／8）公布好萊塢神級星光片單，獨家播映的新片陣容直接將莎莉賽隆、凱特布蘭琪、喬瑟夫高登李維、傑米福克斯、艾米漢默等知名好萊塢影星外送到粉絲家中，準備終結數個月來的片荒潮，可說是觀眾今年的暑假救星！本週打頭陣登場的電影《不死軍團》，奧斯卡影后莎莉賽隆在視訊專訪時透露，自己最想變成「隱形人」，既可以躲狗仔又可以偷聽別人說話，一兼二顧的超能力最方便！由《漢娜的遺言》凱薩琳蘭馥主演奇幻影集《天命之咒》接棒上線，揭曉亞瑟王傳說中不為人知的女神誕生傳奇。而將於八月重磅登場的動作電影《超能計畫》爽度整個炸裂，片中正派警探喬瑟夫高登李維與「最猛慈父」傑米福克斯攜手辦案，狂嗑能激發超越人體力量的神秘藥丸，掀起一波超能力激烈混戰，為觀眾帶來一場震撼感官的極致體驗。

Netflix神級片單還包括奧斯卡影后凱特布蘭琪參與製作並演出的影集《無界之殤》，希拉蕊史旺、鄔君梅主演的太空科幻影集《遠漂》，以及莉莉詹姆斯與艾米漢默共組「神仙家庭」後卻揭發驚悚真相的電影《蝴蝶夢》、好萊塢金獎鬼才編劇查理考夫曼的收山之作《我想結束這一切》，曾因《怪奇物語》神秘女孩「11號」一角竄紅全球的演員米莉芭比布朗，則在新作《天才少女福爾摩斯》中與飾演名偵探夏洛克福爾摩斯的亨利卡維爾上演精彩絕倫的鬥智戲碼。Netflix上口碑爆棚的恐怖影集《鬼入侵》也推續作《鬼莊園》，這次改編美國文豪亨利詹姆斯的經典恐怖小說，更加驚悚的劇情保證嚇死人不償命！此外，由奧斯卡名導史蒂芬史匹柏領銜監製、知名動畫公司夢工廠製作的動畫影集《侏羅紀世界：白堊冒險營》即將上線，為風靡全球的恐龍冒險故事揭開新世代的序幕！

奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）在Netflix最新動作電影《不死軍團》（The Old Guard）裡，扮演已經活了超過6千年的不死人，接受台灣視訊連線專訪時，被問到現實生活中最想要哪種超能力，她笑說：「我想要變成隱形人！」她覺得隱形人不但能隨心所欲外出、輕鬆擺脫狗仔隊，還能反過來偷聽別人說話，展現女神不願受人掌控的天生霸氣！銀幕上身經百戰的莎莉賽隆這次挑戰演出擁有不死之身的女戰士安蒂，預告裡就能看到她被亂槍打死又復活的驚悚畫面，莎莉賽隆在形容自己飾演的角色時，忍不住用「非常非常疲憊」來形容這個在數千年生命中不斷戰鬥、死亡又復活的不死女戰士，所以被問到若能夠選擇，會想要什麼超能力，她完全不考慮再當不死人，只想讓自己隱形，除了可以躲避狗仔隊和大眾目光，還能反客為主，偷聽別人說話。《不死軍團》描述由莎莉賽隆飾演的安蒂為首，帶領其他同樣擁有不死之身和自癒能力的成員，從古至今守衛著地球，神出鬼沒打擊邪惡勢力。《不死軍團》將於7月10日於Netflix獨家上映。

由《漢娜的遺言》女主角凱薩琳蘭馥（Katherine Langford）領銜主演的奇幻影集《天命之咒》（Cursed），是由曾參與多部好萊塢大片製作的漫畫家法蘭克米勒（Frank Miller），以及《鞋貓劍客》知名編劇湯姆威樂（Tom Wheeler）聯手打造，故事描述在家喻戶曉的「亞瑟王傳說」故事發生前，率先被神劍選中的少女妮妙成為湖中女神的傳奇故事。凱薩琳在最新釋出的訪談影片中，形容本劇搓合了知名傳說、奇幻劇情與真實歷史，驚喜讚嘆「這是一個我們自以為相當熟悉的故事，實則從未聽聞的全新篇章！」她在劇中飾演擁有魔法的年輕少女妮妙，勇敢反抗草菅人命的紅袍聖騎士團，並與亞瑟王一同將傳說中的神劍交付實力足以顛覆全局的魔術師梅林，完成這段傳說裡最艱難卻也最刺激的篇章。Netflix原創自製影集《天命之咒》將於7月17日上線。

由喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon- Levitt）、傑米福克斯（Jamie Foxx）聯手主演的科幻動作電影《超能計畫》，故事描述流竄於黑市的神秘藥丸，能激發人類潛藏的超能力，在吞下藥之前，你都無法知道它將帶來什麼效果：有些人因此變得能夠隱形、獲得金剛不壞之身，但也有人服藥後當場自爆身亡。紐奧良的犯罪份子因這批危險的藥丸壯大實力，讓整個城市陷入危險，富有正義感的警察（喬瑟夫高登李維 飾）主動循線追查，退伍軍人（傑米福克斯 飾）則因女兒在一場意外中遭藥頭擄走，而踏上了動用暴力、私刑來取得線索的道路。兩人為了各自的目的涉入這場危機，意外共同展開對藥丸幕後主使的追查。Netflix原創自製電影《超能計畫》將於8月13日上線。

由兩屆奧斯卡影后希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的科幻影集《遠漂》（Away），故事描述2025年時人類耗盡地球資源，必須火星上建立第二個家。為此，各國組成了一支前往火星探險的隊伍，分別來自美國、俄國、中國、印度與英國。率領太空探險團隊的美國太空人艾瑪格林（希拉蕊史旺 飾），必須忍痛離開健康出狀況的丈夫，和正值青春年華的女兒。隨著任務狀況愈發險峻，五位成員間的內心角力也逐漸加劇，他們得在困境中找到出路，克服困難完成使命！影集除了希拉蕊史旺以外，更關注各國成員的互動，由華裔女星鄔君梅飾演的中國太空人，在與希拉蕊史旺經歷了一番風波後，成為交心摯友，在漫漫路途中互吐女人心事。Netflix原創自製影集《遠漂》將於9月4日上線。

曾以《怪奇物語》神秘女孩「11號」一角竄紅全球的演員米莉芭比布朗，在新作《天才少女福爾摩斯》化身名偵探，與獲封「史上最強名偵探」、同時也是她親哥哥的夏洛克福爾摩斯一較高下！該片改編自南西史賓格（Nancy Springer）深受全球讀者喜愛的《福爾摩斯小妹探案系列》推理小說，並由《倫敦生活》（Fleabag）艾美獎最佳喜劇導演哈利布萊德比爾（Harry Bradbeer）執導，演員陣容包含《獵魔士》亨利卡維爾（Henry Cavill）、《飢餓遊戲》山姆克拉弗林（Sam Claflin）、《哈利波特》海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）等。Netflix原創自製電影《天才少女福爾摩斯》將於9月上線。

(中時 )