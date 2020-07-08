美國移民暨海關執法局（ICE）宣布，持有學生簽證的國際學生，若就讀的學校採全線上課程，除非轉學至有當面授課的學輔，否則將不准停留美國境内，國務院不會對上述學生發放學生簽證，海關也不會准許他們入境。哈佛大學校長巴柯(Lawrence S. Bacow)表示，該校與麻省理工學院，已在8日在波士頓地方法院，控告國土安全部和ICE。

這項訴訟尋求暫時禁制令，以及初步和永久禁令，目的在於禁止國土安全部、ICE執行聯邦政府的規定，以避免透過線上課程就學的國際學生被驅逐出境。

巴柯在內部電郵中指出，「這項命令未先告知就生效，既魯莽又殘忍。我們認為這是糟糕的公共政策，也認為此舉不合法。」哈佛認為，該規定違法《行政程序法》，因為在發布前未考慮到問題的嚴重性，沒有為政策提供合理依據，也沒有充分告知公眾。

巴柯指出，校方當然希望並打算，在安全和負責的情況下，儘快恢復全面的面授教學，但在那之前，該校無法袖手旁觀，眼睜睜看著國際學生的夢想，被一個遭嚴重誤導的命令所破滅，「我們將會站出來為他們奮鬥。」

哈佛大學已公布，大學部秋季班將全部採取線上授課，引發川普總統不滿，認為太過荒謬。川普一直希望能盡快重新開放美國。

(中時 )