去年4月中旬，香港知名藝人許志安和黃心穎，在計程車後座偷吃情節曝光後，引發社會大眾關注，卻沒想到香港昨晚(7日)的1輛小黃車後座也上演同樣戲碼。此對情侶雖然並非知名人士，卻因飢渴難耐無法忍到摩鐵開房間，立即上演抓胸品嘗男方雄偉的戲碼，而後影片遭到外流，散播在各個社群平台上，得知消息的女主角，趕緊前往報案，希望能及時阻止影片持續擴大的情況。

從影片當中得知，此對男女似乎剛參加餐會，2人應該稍微小酌按捺不住，上了小黃後座車廂後，立即互相纏綿男的忘我的抓胸，女方也試著品嘗男方雄偉的地方，整個影片分為2小部分，皆都可以清楚的聽到男女激情忘我的激戰聲音。

據了解，香港警方在接獲當天小黃車上女主角的報案，她認為自己與友人在車廂上的私事，不應該被偷錄下來，要求警方能夠阻止Live影片持續散播而出。有網友透露，此段影片或許是小黃車行車紀錄器所錄，然而多數網友仍認為司機即便知道有錄到，真的不應該違背良心散播擴張。

香港私隱公署表示，公共客車在收集完當天的駕駛資料後，應當趕緊定期刪除，資料若非經過當事人同意，是不可以使用在特殊用途上的。

(中時電子報)