武漢市民街上追捕大魚

近日大陸南方暴雨不斷，多地洪水漫過河場淹沒街道，養殖的、野生的大魚四處亂竄，許多民眾滿街上追捕活跳跳的鮮魚，與此同時，水庫洩洪時順流而出的大批水庫魚群，也在洩洪下游引來大量民眾攜帶網具進行撈捕，然而洩洪水勢急量大，撈捕過程險象環生，也有人因而落水身亡。

據大陸中央氣象台消息，南方各省已連續一個多月發出暴雨警報，次數多達上百次，近日甚至發出橙色暴雨預警，可能出現250毫米至280毫米的特大暴雨。以近日陸媒報導，湖北、湖南、安徽、江西、浙江有許多地區暴雨較嚴重。

去年底以來遭到新冠疫情嚴重衝擊的武漢近日也出現水漫街道的景象，大陸微博上網友提供的視頻中，武漢街道上水深及膝，水裡大小魚類活蹦亂跳，有些市民徒手抓魚，有些則拿出鍋具網具奮勇撈捕。人群滿街追逐魚群的景象非常罕見，但撲擊魚群的英勇行徑不禁讓人擔憂可能受傷或溺水的風險。

另據《南方都市報》報導，湖北省宜昌市興山縣民眾爆料稱，當地古洞水庫於18日上午開閘洩洪時，有多名閘口下游撈魚的村民被洩洪急流沖走，興山縣政府亦發出通報確認事故，聲稱已造成至少1死1失蹤。

報導說，近期因降雨量大，水庫開閘洩洪，引來眾人圍觀。因之前當地漁政部門曾放流魚苗，經過多年野生生長，魚兒肥美，洩洪時魚隨著水流流出，許多村民在河道岸邊等待撿魚，不少人捕獲大魚滿載而歸，但也發生被急流沖走的事故。在洩洪道撈魚的視頻上網後，引來更多好奇民眾，有的準備各式撈捕工具欲大展身手，水庫工作人員亦未加阻止，現場險象環生。

大陸網友指出，看到一條條幾十斤的大魚活蹦亂跳地從腳下河道遊過，觸手可抓，沒幾人能忍住這種誘惑。日前在湖北宜昌的水庫洩洪口還沒開始洩洪，就能看到洩洪道兩邊就站滿準備下河捕魚的老鄉。洩洪時水面上不時有大魚跳出水面，甚至一些幾十斤的大鰱鱅，被渾濁水流沖得昏頭昏腦，等待民眾一擁而上地搶撈，以致釀成悲劇。

(中時電子報)