不動產資訊供應商CoreLogic的房價指數（HPI）預測美國房價在明年5月，會受新冠肺炎疫情影響而較今年5月下跌，這將是九年來首次出現年跌局面，而且下跌幅度較HPI在12個月前的預測值來得大。

CoreLogic周二發表5月份美國房價報告指出，今年5月HPI較去年同期上漲4.8％，主要是需求持續增加同時，房屋供應量不斷縮小而推升房價。即使面對疫情危機也未阻止美國房價上漲。

雖然房市表現領先美國其他產業，並可能在經濟復甦之路上繼續領先，但房價增長幅度會放緩，像5月HPI僅較4月上升0.7％。

CoreLogic指出美國經濟衰退正開始對房市產生影響，6月房價可能月跌0.1％，房價不漲的情況甚至可能持續至整個夏季。若這趨勢持續下去，明年5月房價就會出現年跌狀況。

CoreLogic的市場風險指標（MRI）預測，明年5月美國125個大都會區房價，至少有75％機率較今年5月出現年跌。HPI更預測明年5月全美房價將年跌6.6％。

其預測房價下跌主因，是疫情衝擊經濟導致失業率攀高，最終會拖累房價。尤其美國近期新增確診人數飆升，會讓房價下跌情況進一步惡化。

CoreLogic首席經濟師諾哈夫（Frank Nothaft）說，雖然美國6月的待過戶成屋銷售和房貸申請量都高於去年同期，也反映千禧世代積極買房，但房市買氣到夏季末時將減緩，甚至受衰退衝擊最嚴重的大都會地區房價將下跌。

即使目前全美房價仍然穩定，但疫情對各地區房市造成不同程度影響。以獨楝住宅為例，費城5月均價年增7.7％，但舊金山卻僅年增1.1％。

亞利桑那州和佛羅里達州更面對疫情重創觀光業所造成的完美風暴，足以令當地房價在未來一年難有上漲條件。

(工商 )