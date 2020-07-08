台灣空運今年航空貨運本業大發利市，去年年初開辦的台空購（TEC SHOPPING）電商平台，今年獲選為農委會合作的電商平台，主打生鮮冷鏈商品，在新冠肺炎疫下擁有良好業績，已能小有獲利。台空購高階指出，公司將透過網站、LINE與臉書強化業務。

另台空購有一項非常特別的服務，會員可在日本亞馬遜電商平台、日本樂天電商平台下單，貨物指定交給台空購在東京的收貨倉，由台空購在東京做集貨，然後運回台灣給消費者，讓消費者節省一半以上運輸費用，已經有不少企業會員採用這項特別服務，一般會員也可以選用。

台空購是利用母公司台驊投控與自身的資源，2018年年中針對集團員工進行試賣，2019年年初正式開張，陸續引進韓、日、澳、紐的食品、生活用品、美妝品、保養品、養生食品與小家電等，運用集團在海外的據點，尋找利基商品上網銷售。

今年農委會推出農產嘉年華活動，公司獲選為電商平台，精選大成安心雞、雲林無毒豬、東勢胡蘿蔔等優質農產品，直接向供應商採購，藉以壓低售價，農委會再加碼提供滿5百送1百活動，讓業績衝高。

台灣空運也與韓國化妝品領導品牌Leaders（麗得姿）簽約，正式成為Leaders在台灣的獨家代理，除了在自設網站台空購販售，也在蝦皮、屈臣氏宇與遠東百貨線上銷售。

Leaders Cosmetics創立於2003年，在韓國當地有超過19家Leaders皮膚科診所，及與韓國首爾大學合作的皮膚研究實驗室中心，多年來致力將專業的經驗融入護膚產品當中，在韓國已經擁有超過5,000間銷售點，每月賣出80萬張面膜，是當地超人氣美妝品牌，並榮獲韓國美妝大賞獎中為當地品牌第一名。

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