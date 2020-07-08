愛滋病可吃藥治癒了嗎?一名巴西的愛滋病患者，在經過強烈實驗性藥物治療後，已停藥了一年，重新檢驗後，仍沒有發現愛滋病毒(HIV)跡象。雖然其他同行科學家警告說，這個病例還需要再反覆驗證，但是也有科學家相信，值得進一步研究。

醫療訊息(MedicalxPress)報導，這位不具名的35歲的男子說：「我非常感動，因為這是數百萬人都期望得到的結果，這是生命的禮物，是人生的第二次機會。」

加州大學舊金山分校(University of California, San Francisco)的艾滋病專家莫妮卡·甘迪博士(Dr. Monica Gandhi)說：「這項發現確實令人興奮，但也別忘了只能算是初步成果。」

她補充說：「接受相同試驗的有5人，但是只有1人查無病毒，其他4人沒有成功。」

另一位專家史蒂文·迪克斯博士(Dr. Steven Deeks)說：「這可能還不是確定的治愈方法，不過，絕對是一個值得進一步研究的有趣案例。」

愛滋病毒一直被視為20世紀的傳染病難題，因為這種病毒有很長的潛伏期，而且會侵入造血幹細胞的骨髓裡，使得新造的血也會被汙染。雖然已研發出有效的仰制劑，可以控制感染不再惡化，但是一旦患者停止服用，潛伏的病毒就會活化，然後疾病惡化。

正因為如此，因此有一種清除愛滋病毒的方法，那就是骨髓移植，將有問題的骨髓以強烈放射線全部殺死，然後移植乾淨的骨髓。這個方法在一2006年的一位柏林患者上使用，成功的清除所有愛滋病毒，他停藥了很多年，也沒有再復發。

然而骨髓移植配對機率很低，而且通常是用以治療白血病的。如果巴西人的病例得到證實，那麼這將是首次在沒有骨髓或幹細胞移植的治療成功案例。

巴西聖保羅大學里卡多·迪亞茲（Ricardo Diaz）博士，是這次研究的主持人，他測試了一組抗愛滋病療程，先是試著活化潛伏的愛滋病毒，然後以增加免疫系統的藥物，消滅病毒。

迪亞茲解釋說：「我們先喚醒病毒，使它們現形，然後增強人體免疫系統，再來殲滅它們。這位巴西男子一直在服用3種藥物組合(雞尾酒療法)，分別是dolutegravir和maraviroc，這兩種是抗逆轉錄病毒藥物。再加上菸鹼醯胺(Nicotinamide)，它是一種維生素B3的形式，有助於暴露休眠中病毒。

在將近一年後的療程，患者又使用了三種標準藥物治療了2年，然後於2019年3月停止了所有HIV藥物治療，此後，在許多血液和組織樣本中均未檢測到該病毒。

迪亞茲說：「我們當然無法搜索整個身體，但是目前的證據，確實沒有被感染的細胞。我認為這非常有前途。這意味著其他病人也可以治愈。」

但是，接受相同療法的其他4名患者，以及國際上其他30種相似方法的治療中，就沒有這樣好的效果，也就是說，他是個孤證，而在學術上，孤證是難立的。

在愛滋病研究學會上發表了這一病例，倫敦西敏寺醫院的病毒專家安東·波茲尼亞克博士(Dr. Anton Pozniak)說，還需要更多時間來觀察病毒是否反撲。

(中時電子報)