桃園觀旅局長楊勝評也以地主身分，介紹桃園在地觀光資源。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

12個縣市旅行公會理事長及代表體驗正夯的「偽出國」。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情衝擊旅遊業，業者自力自強，12個縣市旅行公會理事長及代表，一連兩天集結桃園大會師，從桃園機場出發，體驗「偽出國」，也從在地課程、踩線體驗和媒合活動中，讓過去服務出國旅客的業者，了解國內旅遊和散客的遊程，找尋另一條生機。

因新冠肺炎疫情影響，從事國外、國內旅遊的觀光業者都受到極大的衝擊，海外旅遊完全凍結之際，為提振台灣觀光產業，台灣省旅行商業同業公會聯合會與桃園市旅行商業同業公會合作，帶領12個縣市旅行公會理事長及代表，進行振興台灣觀光跨域旅遊教育訓練。

一行人首站抵達機場捷運，親身體驗搭乘機捷前往機場，在國境未開之前，體驗正夯的「偽出國」感覺，參與者紛紛懷念帶客出國的經歷，期待疫情快結束，飛機可以開放，恢復旅遊生機。

桃園觀旅局長楊勝評也以地主身分，介紹桃園在地觀光資源，同時宣傳桃園觀光加碼的各項好康，透過踩線體驗和課程分享，讓12縣市的業者代表更加了解桃園，期待能帶動桃園觀光業績。

在觀光產業競爭激烈的環境中，現今旅客大多追求個人化及深度旅遊體驗，在後疫情時代，未能解除國境禁令前，具有海外度假風情的離島觀光，已成為國內旅遊的首發趨勢，而澎湖地區更是台灣離島旅遊首選之一，台灣省旅行商業同業公會聯合會舉辦8場次的跨域旅遊教育訓練，帶領全台12個縣市旅行公會共同合作，更邀請400名以上業者參與，帶領本島業者參訪澎湖特色觀光景點，深入探索秘境遊程，包含室內訓練及戶外踩點體驗，提供業者各地區第一手觀光資訊，促進同業間的交流。

最後場次特別返回桃園舉辦，主辦的桃園旅行公會理事長呂中豪說，難得集結全台共12個縣市旅行公會，各公會理事長領軍齊聚桃園，透過踩線強化推廣桃園人文美景外，也是在疫情後全台業者交流商議未來旅遊發展的最佳時機，透過各地公會交流，協助業者針對不同市場旅客開發具創新且優質的地方特色旅遊商品，凸顯各縣市在地文化及旅遊亮點，以開拓深度旅遊及自由行新興市場客源，提升國民旅遊的吸引力。

(中時 )