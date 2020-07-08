女團Twinko成員之一的篠崎泫，擁有台日混血血統，外形甜美被封為「真人版蘿莉」，日前她上《綜藝玩很大》，卻因沒穿火辣比基尼，收到網友私訊嫌她沒誠意，讓她相當無奈，大嘆：「為什麼一定要穿的露才叫有誠意？」
該集節目中，安妮、安苡愛都穿上比基尼，篠崎泫則選了一件背心式泳衣，雖然露得不多，但胸前V領半透明的設計，仍讓深邃事業線若隱若現，有另一種性感美。未料，節目播出後，篠崎泫卻收到「很失望、沒誠意、身材好不應該穿這樣什麼的」等抱怨私訊。
篠崎泫認為自己只是想放開、專心地投入遊戲，才選擇安全度較高的泳衣，沒想到卻被嫌棄穿不夠露，讓她不禁想問：「覺得有時候大眾的定義一些詞語的標準，到底是憑藉著什麼？」同時也想到之前逛書局看到一句很有感觸的話，「到底是誰定義了美醜？」
PO文一出，不少粉絲替篠崎泫抱不平，紛紛留言「玩遊戲還是要不走光為主才能放開來玩」、「泳衣好不好看是其次，懂得保護自己才是主要」、「下次穿潛水衣氣死他們」，希望她不要理會酸民的想法。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。