女團Twinko成員之一的篠崎泫，擁有台日混血血統，外形甜美被封為「真人版蘿莉」，日前她上《綜藝玩很大》，卻因沒穿火辣比基尼，收到網友私訊嫌她沒誠意，讓她相當無奈，大嘆：「為什麼一定要穿的露才叫有誠意？﻿」

該集節目中，安妮、安苡愛都穿上比基尼，篠崎泫則選了一件背心式泳衣，雖然露得不多，但胸前V領半透明的設計，仍讓深邃事業線若隱若現，有另一種性感美。未料，節目播出後，篠崎泫卻收到「很失望、沒誠意、身材好不應該穿這樣什麼的﻿」等抱怨私訊。

篠崎泫上節目穿的泳裝遭嫌沒誠意，讓她很無奈。（圖／翻攝自臉書）

篠崎泫認為自己只是想放開、專心地投入遊戲，才選擇安全度較高的泳衣，沒想到卻被嫌棄穿不夠露，讓她不禁想問：「覺得有時候大眾的定義一些詞語的標準﻿，到底是憑藉著什麼？」同時也想到之前逛書局看到一句很有感觸的話，「到底是誰定義了美醜？」﻿

PO文一出，不少粉絲替篠崎泫抱不平，紛紛留言「玩遊戲還是要不走光為主才能放開來玩」、「泳衣好不好看是其次，懂得保護自己才是主要」、「下次穿潛水衣氣死他們」，希望她不要理會酸民的想法。

(中時電子報)