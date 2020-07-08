金融機構首度申報稅務用途金融帳戶資訊（CRS），財政部國際財政司表示，金融機構6月完成首次「台版CRS」申報，掌握的金融機構名單申報率達100％，預期在日本、澳洲後，最快明年部分歐盟國家也可望與我國進行交換。

33個租稅協定國中的24個承諾執行CRS國家，都是台灣積極洽簽對象，據了解，在台灣的努力下，捷克、奧地利、比利時、法國、德國等部分歐盟國家可望在明年與台簽署CRS。

全球反避稅浪潮中，台版CRS去年上路，金融機構須配合執行盡職審查，辨識客戶的稅務居民身份，並於今年6月將其中屬於「已公告交換國」的金融帳戶資訊，申報給財政部；目前已簽訂CRS交換的國家包括日本及澳洲。

財政部指出，各國因受疫情影響致延期CRS申報，台灣雖提前部署於今年4月增訂CRS延期申報法源依據，因國內疫情控制良好，得以如期完成申報。

依據財政部財政資訊中心統計，申報的金融機構計1,662家，申報金融帳戶資料計37,974筆，屬於澳洲或日本稅務居住者持有或控制的金融帳戶資料計37,697筆，帳戶餘額為1兆608億元，收入為135億。

(中時 )