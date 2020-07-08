台南市副市長王時思6月初向市長黃偉哲提出辭呈，本月15日將離開台南市政府，王時思晚間表示，當初接下副市長一職目標就是待一年，協助市長黃偉哲過度市政第一個階段，後來遇新冠肺炎疫情，6月初疫情解封後正式提出辭呈。黃偉哲晚也間接證實已在尋覓接替人選。

王時思是在前市長賴清德時期延攬入府，曾任研究發展考核委員會主委、觀光旅遊局局長，最為人熟知的戰果就是觀旅局長任內策畫被視為不可能任務的抓寶活動，締造百萬人潮前進台南，成功帶動城市行銷。黃偉哲上任後委以重任，她成為台南市第一位女副市長。

王時思說，自己也該回家了，離開台北的家已經9年6個半月，實在離開太久了，卸下副市長職務，她只想好好休息，打趣「想睡個大半個月」。王時思說，當初承諾在黃市長任內服務一年，自己階段性任務已完成，離開市府是既定人生規畫，之後將先回台北的家，至於下一步，她笑說，真的沒特別計畫。

黃偉哲表示，目前副市長職缺接替人選已在尋覓合適人選中，至於是由府內擢拔主管或向外界求才，持續徵詢，近日將盡快公布。

(中時 )